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        Tokat'ta çocuğa cinsel istismar suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

        Tokat'ta, çocuğa cinsel istismar suçu ile cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan toplam 42 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:40 Güncelleme: 30.09.2024 - 16:21
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        Tokat'ta çocuğa cinsel istismar suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
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        Tokat'ta, çocuğa cinsel istismar suçu ile cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan toplam 42 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 27 yıl, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 15 yıl olmak üzere toplamda 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin yakalanması için Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, firari hükümlünün, Niksar ilçesinde saklandığı ormanda yakalandığı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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