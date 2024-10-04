Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erbaa ilçesinde bir araçta arama yapıldı.
Aramada ıslak mendil paketinin içinde 36,73 gram sentetik uyuşturucu ve 7,97 gram kubar esrar ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan S.P, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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