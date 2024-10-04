Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 17:09 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erbaa ilçesinde bir araçta arama yapıldı.

        Aramada ıslak mendil paketinin içinde 36,73 gram sentetik uyuşturucu ve 7,97 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan S.P, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Genç kızın kafasını kesip surlardan atladı!
        Genç kızın kafasını kesip surlardan atladı!
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Dünya devi Kerem için devrede!
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Mazhar Alanson'un acı günü
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        "Valerien Ismael oldun"
        "Valerien Ismael oldun"
        Kirada kırılma
        Kirada kırılma

        Benzer Haberler

        Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
        Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
        Tokat'ta yabancı uyruklu üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
        Tokat'ta yabancı uyruklu üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
        Tokat Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yenileme çalışmalarına başlandı
        Tokat Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yenileme çalışmalarına başlandı
        Pazar'da, "Tokat bir bağ içinde iyi bağlar Tokat içinde" projesi yürütülüyo...
        Pazar'da, "Tokat bir bağ içinde iyi bağlar Tokat içinde" projesi yürütülüyo...
        Pazar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şap aşılama çalışması yürütüyor
        Pazar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şap aşılama çalışması yürütüyor
        Almus Kaymakamı Emre Çömen, köy ziyaretlerinde bulundu
        Almus Kaymakamı Emre Çömen, köy ziyaretlerinde bulundu