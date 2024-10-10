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        Tokat'ta kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde, kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:03 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:03
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        Tokat'ta kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde, kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

        N.H'nin 8 yıldır kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan N.H, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        16 yaşındaki kız çocuğu devlet korumasına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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