Tokat'ta mezarlıklarda bakım çalışmaları yapıldı

Tokat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından vatandaşların daha rahat ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla tüm mezarlıklarda geniş çaplı temizlik, bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Tokat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz haftalarda Erenler, Boyunbaba ve Ağbayır mezarlıklarında çalışmalar tamamlanırken bu hafta içerisinde ise Hubyar ve Şeyh-i Şirvani Mezarlığında çalışmalar devam ediyor.

Vatandaşların daha rahat bir ortamda ziyaretlerini ve ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için tüm mezarlıklarda çalışmaların devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Göreve geldiğimiz günden itibaren kentimizin daha yaşanabilir olması amacıyla her alanda çalışmamızı hızlı bir şekilde başlattık. Bugüne kadar bakımsız olan mezarlıklarımızın tamamında ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını yürütüyorlar. Çok sıcak bir yaz dönemi geçirdik. Yaz döneminin ardından mezarlık alanlarımızda çevre düzenleme, ot biçme, temizlik ve bakım onarım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılan çalışmalar, sadece mezarlığın genel temizliği ile sınırlı kalmadı. Mezarlık çevresindeki otlar biçildi, ağaçlar, güller budandı ve genel peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi. Yolların düzenlenmesi ve yaya yollarının temizlenmesi de çalışmaların bir parçası olarak tamamlandı. Halk sağlığını koruma amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.