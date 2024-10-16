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        Tokat'ta 12 yaşındaki çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Tokat'ın Turhal ilçesinde 12 yaşındaki Dursun Efe Andiç'i bıçakla öldüren tutuklu sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 16:25 Güncelleme: 16.10.2024 - 16:25
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        Tokat'ta 12 yaşındaki çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde 12 yaşındaki Dursun Efe Andiç'i bıçakla öldüren tutuklu sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Zile Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına Dursun Efe Andiç'in ailesi ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Umut Göçken (21) ise Samsun Kavak Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır bulundu.

        Sanık Göçken, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

        Sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        İlçede geçen yıl 23 Ekim'de ortaokul öğrencisi Dursun Efe Andiç (12), bisiklet sürmek için evden ayrıldıktan sonra eve dönmemesi üzerine yürütülen çalışmalar sonucunda bıçakla öldürülmüş olarak bulunmuş, cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Umut Göçken tutuklanmıştı.

        Göçken, emniyetteki ifadesinde Andiç'i öldürdüğünü itiraf etmişti.

        Davanın iddianamesinde, sanık Göçken'in "çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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