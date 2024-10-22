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        Tokat'ta kar yağışı sonrası çoban sürüsüyle yaylada mahsur kaldı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir çoban sürüsüyle yaylada mahsur kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 14:53 Güncelleme: 22.10.2024 - 15:21
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        Tokat'ta kar yağışı sonrası çoban sürüsüyle yaylada mahsur kaldı
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir çoban sürüsüyle yaylada mahsur kaldı.

        Bölgede etkili olan kar yağışının ardından 1500 metre rakımda yer alan Kalender Yaylası'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

        Yaylada çobanlık yapan Serdar Erdem (22), sabah kalktığında yaylanın karla kaplı olduğunu gördü. Sürüsü için yemi olmayan Erdem, babası Yusuf Erdem'i arayarak yardım istedi.

        Yusuf Erdem, Niksar'a bağlı Arpaören köyünden traktörüne yüklediği ot ve yemlerle yaylaya hareket etti. Yaylaya yaklaştıkça kar kalınlığı artarken Erdem, Belbaşı Geçidi ile yayla arasında yolda kaldı.

        Başçiftlik Belediyesini arayan Erdem yardım istedi. Belediyenin gönderdiği iş makinesi ile yolu açılan yaylaya ulaşım sağlanarak koyunlara yem ve ot ulaştırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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