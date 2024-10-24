Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta mobil tır ve emniyet kemeri simülasyon aracında trafik eğitimi verildi

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma mobil eğitim tırı ile emniyet kemeri simülasyon aracında öğrencilere yönelik trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 16:52 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta mobil tır ve emniyet kemeri simülasyon aracında trafik eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma mobil eğitim tırı ile emniyet kemeri simülasyon aracında öğrencilere yönelik trafik eğitimi verildi.

        İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkat çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacı ile Jandarma Genel Komutanlığının bünyesinde bulunan araçlar Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırıldı.

        Etkinliklerde, emniyet kemeri simülasyon aracında 360 derece döndürülen öğrenciler, takla atan aracın içerisinde neler yaşandığını uygulamalı olarak tecrübe etti. Mobil eğitim tırında ise izletilen çizgi filmler aracılığıyla, trafik işaretleri ve güvenli geçişler gibi konular eğlenceli bir dille aktarıldı.

        Ayrıca oluşturulan alanda trafik işaret ve işaretleri uygulamalı olarak öğrenci ve vatadaşlara anlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        TUSAŞ şehitlerine veda! Taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı
        TUSAŞ şehitlerine veda! Taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        BRICS nedir? Oluşumdan neler bekleniyor?
        BRICS nedir? Oluşumdan neler bekleniyor?
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Korkma!
        Korkma!
        Anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener'in oğluyla ilgili yeni karar!
        Anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener'in oğluyla ilgili yeni karar!
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        Portekiz'den 35 yaş altındakilere vergi kolaylığı
        Portekiz'den 35 yaş altındakilere vergi kolaylığı
        Merkez rezervlerinde rekor
        Merkez rezervlerinde rekor
        Öğretmenler, veliler bu şekere dikkat! Uyuşturucu iddiası!
        Öğretmenler, veliler bu şekere dikkat! Uyuşturucu iddiası!
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        "Derbi için kötü sinyal"
        "Derbi için kötü sinyal"

        Benzer Haberler

        Kendini jandarma olarak tanıtıp 30 bin lira çaldı
        Kendini jandarma olarak tanıtıp 30 bin lira çaldı
        Almus'ta KHGB olağan genel kurulu yapıldı
        Almus'ta KHGB olağan genel kurulu yapıldı
        Almus'ta öğrencilere "Narkogençlik" eğitimi verildi
        Almus'ta öğrencilere "Narkogençlik" eğitimi verildi
        Otomobiliyle yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Otomobiliyle yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Tokat'ta kar yağışı sonrası çoban sürüsüyle yaylada mahsur kaldı
        Tokat'ta kar yağışı sonrası çoban sürüsüyle yaylada mahsur kaldı
        Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu
        Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu