Tokatlı öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürüyüş yaptı

Öğrenciler, ellerinde ay yıldızlı bayraklar ve özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tişörtleriyle bando eşliğinde düzenlenen yürüyüşe vatandaş ve veliler de katıldı.

Tokat'ta öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş yaptılar.

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