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        Belediye Başkanı Sargın, çöp konteynerlerinin dezenfekte işlemini inceledi

        Zile Belediye Başkanı Başkan Şükrü Sargın, çöp konteynerlerinin dezenfekte işlemini inceledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 15:20 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:45
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        Belediye Başkanı Sargın, çöp konteynerlerinin dezenfekte işlemini inceledi
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        Zile Belediye Başkanı Başkan Şükrü Sargın, çöp konteynerlerinin dezenfekte işlemini inceledi

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zile Belediyesi, halkın sağlığını tehdit edecek tüm unsurları ortadan kaldırma çabalarına devam ediyor.

        Belediye olarak temiz bir Zile için çalıştıklarını ifade eden Başkan Sargın, "Bu kapsamda otobüs durakları ve çöp kovaları titizlikle dezenfekte ediliyor. Bu çalışmalar sürecek. Bu amaçla bir temizlik aracını da belediyemize kazandırmak üzere test ediyor, temizlik yapıyoruz. İlçe sınırları içinde bulan çöp konteynerlerinin temizliğinin konteyner yıkama ve dezenfekte aracı ile gerçekleştirilecek ve vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmetlerimiz titizlik ile devam edecektir." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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