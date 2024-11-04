TOGÜ'de "Asım'ın İzleri ve Mehmet Akif'in Edebiyatımıza Katkıları" Konferansı düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Asım’ın İzleri ve Mehmet Akif'in Edebiyatımıza Katkıları" Konferansı düzenlendi.

TOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Şehit Erdem Diker Konferans Salonu'nda "Asım’ın İzleri ve Mehmet Akif'in Edebiyatımıza Katkıları" Konferansı'na Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Demir, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Türkmen, dekan yardımcıları, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Doğan Yıldız, konferansta, Mehmet Akif Ersoy'un 1924 yılında kaleme aldığı "Asım" eserinin karakteri ve bu eserin Türk edebiyatındaki yeri üzerine derinlemesine bir sunum gerçekleştirdi. Yıldız, Asım karakterinin milli bilinç, ahlak ve vatan sevgisi gibi değerleri nasıl yansıttığını ve bu değerlerin genç nesiller için neden önemli olduğunu vurguladı.