Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ'de "Asım'ın İzleri ve Mehmet Akif'in Edebiyatımıza Katkıları" Konferansı düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Asım'ın İzleri ve Mehmet Akif'in Edebiyatımıza Katkıları" Konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 16:20 Güncelleme: 04.11.2024 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ'de "Asım'ın İzleri ve Mehmet Akif'in Edebiyatımıza Katkıları" Konferansı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Asım’ın İzleri ve Mehmet Akif'in Edebiyatımıza Katkıları" Konferansı düzenlendi.

        TOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Şehit Erdem Diker Konferans Salonu'nda "Asım’ın İzleri ve Mehmet Akif'in Edebiyatımıza Katkıları" Konferansı'na Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Demir, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Türkmen, dekan yardımcıları, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

        Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Doğan Yıldız, konferansta, Mehmet Akif Ersoy'un 1924 yılında kaleme aldığı "Asım" eserinin karakteri ve bu eserin Türk edebiyatındaki yeri üzerine derinlemesine bir sunum gerçekleştirdi. Yıldız, Asım karakterinin milli bilinç, ahlak ve vatan sevgisi gibi değerleri nasıl yansıttığını ve bu değerlerin genç nesiller için neden önemli olduğunu vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!
        Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Sakatlık kabusu!
        Sakatlık kabusu!
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Fiziksel dünyayı hisseden yapay zeka!
        Fiziksel dünyayı hisseden yapay zeka!
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        Soğuk ve kurak!
        Soğuk ve kurak!
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"

        Benzer Haberler

        Tokat Belediyesinden şehrin güzelleştirilmesine katkı sağlayacak büyük peyz...
        Tokat Belediyesinden şehrin güzelleştirilmesine katkı sağlayacak büyük peyz...
        Belediye Başkanı Sargın, çöp konteynerlerinin dezenfekte işlemini inceledi
        Belediye Başkanı Sargın, çöp konteynerlerinin dezenfekte işlemini inceledi
        Tokat'ta iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta organ bağışı bilgilendirme çadırı açıldı
        Tokat'ta organ bağışı bilgilendirme çadırı açıldı
        AK Parti Almus Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        AK Parti Almus Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        Tokat'ta aracının lastiğini değiştirmeye çalışırken başına bijon anahtarı ç...
        Tokat'ta aracının lastiğini değiştirmeye çalışırken başına bijon anahtarı ç...