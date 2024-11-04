Tokat Belediyesinden şehrin güzelleştirilmesine katkı sağlayacak büyük peyzaj çalışması

Tokat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehrin yeşil alanlarını güzelleştirmek ve sürdürülebilir peyzaj projeleri oluşturmak adına kışlık ve yazlık çiçek üretim çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye tarafından tohumdan ve çelikten gerçekleştirilen üretim sayesinde büyük miktarda tasarruf sağlanırken, estetik ve çevre dostu projeler hayata geçiriliyor.

Kış aylarına dayanıklı 100 bin adet hercai menekşe tohumdan üretilerek şehrin parkları ve bahçelerinde kullanıma hazırlanıyor. Yaz dönemi için 150 bin adet çeşitli çiçek tohumları ekiliyor. Yazlık çiçek türleri arasında turuncu ve sarı kadife, ateş çiçeği, camgüzeli, gazanya, sardunya, sarıpapatya ve vapurdumanı gibi göz alıcı bitkiler bulunuyor.