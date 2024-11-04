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        Tokat'ta tabancayla vurulan kişi öldü

        Tokat'ın Turhal içesinde tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 19:50 Güncelleme: 04.11.2024 - 19:57
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        Tokat'ta tabancayla vurulan kişi öldü
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        Tokat'ın Turhal içesinde tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, ilçede bulunan Milli Egemenlik Parkı'nda bulunan çay ocağında iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kavgayı ayırmak isteyen Fatih Ersoy, A.K (29) tarafından vuruldu.

        Ağır yaralanan Ersoy, kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Olayın ardından kaçan A.K'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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