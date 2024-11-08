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        Tokat'tan Gazze'ye hayır çarşısı desteği

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Gazze'ye hayır çarşısı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 15:47 Güncelleme: 08.11.2024 - 15:49
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        Tokat'tan Gazze'ye hayır çarşısı desteği
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Gazze'ye hayır çarşısı açıldı.

        Milli İrade Platformu tarafından Merkez Cami avlusunda cuma namazının ardından Gazze'ye destek hayır çarşısı dualarla açıldı.

        Hayır çarşısında kadınların evlerinde hazırladıkları yiyecekler satışa sunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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