Tokat'tan Gazze'ye hayır çarşısı desteği
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Gazze'ye hayır çarşısı açıldı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Gazze'ye hayır çarşısı açıldı.
Milli İrade Platformu tarafından Merkez Cami avlusunda cuma namazının ardından Gazze'ye destek hayır çarşısı dualarla açıldı.
Hayır çarşısında kadınların evlerinde hazırladıkları yiyecekler satışa sunuldu.
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