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        Tokat'ta trafo duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Tokat'ın Turhal ilçesinde trafo duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 12:48 Güncelleme: 09.11.2024 - 12:48
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        Tokat'ta trafo duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde trafo duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mert Akbaş idaresindeki 60 EE 343 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde trafo binasına çarptı.

        Ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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