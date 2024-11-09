Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi

        MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Bir elde legal siyaset, öbür elde silah olmaz. O silah o elden inecek, terör örgütü kendini lağvedecek, Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olacak. Böylelikle kardeşliğimizi, beraberliğimizi pekiştirecek, hep birlikte Türkiye cephesinde Türk milletinin ve Türk bayrağının altında toplanacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 17:15 Güncelleme: 09.11.2024 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Bir elde legal siyaset, öbür elde silah olmaz. O silah o elden inecek, terör örgütü kendini lağvedecek, Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olacak. Böylelikle kardeşliğimizi, beraberliğimizi pekiştirecek, hep birlikte Türkiye cephesinde Türk milletinin ve Türk bayrağının altında toplanacağız." dedi.

        Akçay, partisince "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" kapsamında Amasya, Tokat ve Yozgat il teşkilatlarının mensuplarıyla Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin terörle mücadelesinin devam edeceğini söyledi.

        Ankara'da, milli savunma sanayisinin göz bebeği TUSAŞ'a terör saldırısı yapıldığını hatırlatan Akçay, "Alçak saldırıda şehitler ve yaralılar verdik. Bunun üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz de kararlı şekilde gereken cevapları verdi. Akabinde bazı belediyeler, ki bunlar metropol şehirlerde çoğu olmak üzere belediye başkanlarının terör örgütü üyeleri, mensubiyeti, iltisakları nedeniyle yapılan soruşturmalar çerçevesinde geçici görevlendirmeler, valilerinin geçici görevlendirmeleri söz konusu oldu." diye konuştu.

        MHP, AK Parti ve diğer partiler nasıl siyaset yapıyorsa herkesin bu şekilde siyaset yapması gerektiğini dile getiren Akçay, "Bir elde legal siyaset, öbür elde silah olmaz. O silah o elden inecek, terör örgütü kendini lağvedecek, Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olacak. Böylelikle kardeşliğimizi, beraberliğimizi pekiştirecek, hep birlikte Türkiye cephesinde Türk milletinin ve Türk bayrağının altında toplanacağız. Ya siyaset, ya terör." ifadesini kullandı.

        Akçay, CHP'nin Türkiye'nin ikinci büyük ve ana muhalefet partisi olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

        "Aslında kendi konumlandırmaları bile edilgen konumlandırmadır. Kendi gündemi yoktur. Muhalefet örtüsü altında küresel odakların ve Türkiye düşmanlarının gündemine mahkum bir CHP var. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ifade ediyoruz, kahvehanede 'dır dır' yapmıyoruz, çelik çomak oynamıyoruz, endişe etmiyoruz. Milletimizin varlığı, birliği, istiklali, istikbali ve güvenliği için bir politika uyguluyoruz. CHP'nin kent uzlaşısı tam bir PKK, tam bir Kandil uzlaşmasıdır. CHP, büyük bir tuzağa düşürmüştür kendisini bu işbirliği sayesinde. CHP ve DEM, kendi kurdukları tuzağa birlikte düştüler. Şimdi de birlikte anlaşıyorlar."

        Toplantıya, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Amasya İl Başkanı Mustafa Akgül, Tokat İl Başkanı Mustafa İpek ile partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Icardi'nin mesajını ifşa etti
        Icardi'nin mesajını ifşa etti
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Svensson göz dolduruyor!
        Svensson göz dolduruyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks

        Benzer Haberler

        AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına yeniden Ali Çalışkan seçildi
        AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına yeniden Ali Çalışkan seçildi
        Tokat'ta trafo duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Tokat'ta trafo duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Dünya ikincisi güreşçiden Erbaa Belediye Başkanı Karagöl'e ziyaret
        Dünya ikincisi güreşçiden Erbaa Belediye Başkanı Karagöl'e ziyaret
        TOGÜ'de "Umuda ışık olmak ister misin?" paneli düzenlendi
        TOGÜ'de "Umuda ışık olmak ister misin?" paneli düzenlendi
        Tokat'tan Gazze'ye hayır çarşısı desteği
        Tokat'tan Gazze'ye hayır çarşısı desteği
        Tokat'ta piknik tüpü patlayan taksi durağı yandı
        Tokat'ta piknik tüpü patlayan taksi durağı yandı