Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta küçük kızın Atatürk sevgisi duygulandırdı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde küçük kızın Atatürk öldüğü için ağlaması duygulandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 11:27 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta küçük kızın Atatürk sevgisi duygulandırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Niksar ilçesinde küçük kızın Atatürk öldüğü için ağlaması duygulandırdı.

        İlkokul ikinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Beylem Elbasan, ne zaman Atatürk'ün ölümüyle ilgili bir parça çalınsa göz yaşlarını tutamıyor.

        Atatürk'ün öldüğünü kabullenmek istemeyen küçük Beylem'i, kimi zaman ailesinin ikna çabaları da işe yaramıyor.

        Baba Murat Elbasan, AA muhabirine, kızının Atatürk'e olan sevgisinin çok küçük yaşlarda başladığını söyledi.

        Özellikle 10 Kasım öncesinde ve 10 Kasım'larda Beylem'in gözyaşı döktüğünü anlatan Elbasan, "Kızım Beylem 3,5 yaşında kreşe başladığı zaman, Atatürk ile ilgili düşkünlüğü vardı. 'Nerede, neden öldü?' diyerek sorular soruyordu. Biz de aramızda yok, öldü dediğimiz zaman, 'Niçin öldü, neden öldü? Ben onu çok seviyorum, çok görmek istiyorum' dedi. Ondan sonra büyüdükçe daha fazla sormaya başladı. Okulda konular, ders işlendikçe, 10 Kasım'da gösteri yaptıkça her şeyin daha çok farkına varmaya başladı." dedi.

        Telefonda, Atatürk'ün cenaze töreni sırasında bir fotoğrafta ağlayan gençleri gördüğünde, kendisinin de hıçkırıklara boğularak ağladığını ve güç ikna ettiklerini belirten Elbasan, şunları kaydetti:

        "Geçen sene de törene gideceğimiz zaman içeriye girdiğimde battaniyeyi üstüne çekmiş bir vaziyette elinde telefon, 9'u 5 geçe parçasını açmış ağlıyordu. 'Atatürk öldü, Atatürk öldü. Neden öldü? diyerek gözyaşlarını tutamayıp hıçkıra hıçkıra ağladı. Ne zaman Atatürk konusu geçse gözleri doluyor ve ağlıyor ve kardeşi Beysu onun en zayıf noktası Atatürk olduğu için sinirlendiği zaman Atatürk'ün şarkısını açıp Beylem'i ağlatıyor." diye konuştu.

        Beylem Elbasan da Atatürk'ü çok sevdiğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        Kabine Çankaya Köşkü'nde toplanıyor
        Kabine Çankaya Köşkü'nde toplanıyor
        Esenler'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
        Esenler'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
        Trump ABD siyasetindeki ender liderlerden biri oldu
        Trump ABD siyasetindeki ender liderlerden biri oldu
        Üniversiteli genç kız annesini sevgilisine öldürttü!
        Üniversiteli genç kız annesini sevgilisine öldürttü!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Heykeller de sevilir!
        Heykeller de sevilir!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor

        Benzer Haberler

        Down sendromlu Esma'nın gelinlik giyme hayalini, spor hocası ve arkadaşları...
        Down sendromlu Esma'nın gelinlik giyme hayalini, spor hocası ve arkadaşları...
        Tokat'ta çıkan yangında 50 balya saman zarar gördü
        Tokat'ta çıkan yangında 50 balya saman zarar gördü
        Tokat'ta "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi
        Tokat'ta "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi
        AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına yeniden Ali Çalışkan seçildi
        AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına yeniden Ali Çalışkan seçildi
        Tokat'ta trafo duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Tokat'ta trafo duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Dünya ikincisi güreşçiden Erbaa Belediye Başkanı Karagöl'e ziyaret
        Dünya ikincisi güreşçiden Erbaa Belediye Başkanı Karagöl'e ziyaret