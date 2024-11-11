TOGÜ'de "Atatürk'ü Anlamak" konulu konferans düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Atatürk'ü Anlamak" konulu konferans verildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla "Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar" konseri ve "Atatürk'ü Anlamak" konulu konferans 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirildi.

Anma programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tekin Susam, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.