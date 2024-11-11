Tokat'ta trafik yönetim fizibilitesine OKA'dan 600 bin lira destek

Tokat Belediye Başkanlığı ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında "Tokat Merkez Trafik Yönetimi Fizibilitesi" proje sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle'nin imzaladığı protokolle, 2024 Yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında sunulan projeye OKA tarafından 600 bin lira destek sağlanacak.

Yazıcıoğlu, imzalanan sözleşme ile Tokat'ta kentsel ulaşım veri tabanı oluşturulacağını ve fizibilite çalışmaları ile trafik yatırımlarının hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini belirtti.

Tokat Belediyesi olarak, Tokat'ın doğal, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıktıklarını vurgulayan Yazıcıoğlu, "Kentimizin markalaşma ve pazarlama politikalarını yürütüyoruz. Tarih ve kültür şehri Tokat'ımızı turizm ve yatırımın odağı haline getirmek, yerel ekonominin gelişimini sağlayacak yatırımcıları, nitelikli emek gücünü, turist ve ziyaretçileri çekecek yerel kapasiteleri artırmaya odaklandık. Tüm bu amaçlara uygun olarak üretken belediyecilik anlayışımızla sürdürülebilir ulaşım ve dolaşım sistemlerinin kurulmasına öncelik vererek, kent, bölge, mahalle, sokak ölçeklerinde yaya, bisiklet, toplu taşım araçları veya özel araçlarıyla güvenilir ve sorunsuz erişimlerini sağlayan kapsamlı ve bütünleşik ulaşım planları geliştirmeyi hedeflemekteyiz." dedi.