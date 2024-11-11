Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta trafik yönetim fizibilitesine OKA'dan 600 bin lira destek

        Tokat Belediye Başkanlığı ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında "Tokat Merkez Trafik Yönetimi Fizibilitesi" proje sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 17:43 Güncelleme: 11.11.2024 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta trafik yönetim fizibilitesine OKA'dan 600 bin lira destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat Belediye Başkanlığı ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında "Tokat Merkez Trafik Yönetimi Fizibilitesi" proje sözleşmesi imzalandı.

        Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle'nin imzaladığı protokolle, 2024 Yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında sunulan projeye OKA tarafından 600 bin lira destek sağlanacak.

        Yazıcıoğlu, imzalanan sözleşme ile Tokat'ta kentsel ulaşım veri tabanı oluşturulacağını ve fizibilite çalışmaları ile trafik yatırımlarının hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini belirtti.

        Tokat Belediyesi olarak, Tokat'ın doğal, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıktıklarını vurgulayan Yazıcıoğlu, "Kentimizin markalaşma ve pazarlama politikalarını yürütüyoruz. Tarih ve kültür şehri Tokat'ımızı turizm ve yatırımın odağı haline getirmek, yerel ekonominin gelişimini sağlayacak yatırımcıları, nitelikli emek gücünü, turist ve ziyaretçileri çekecek yerel kapasiteleri artırmaya odaklandık. Tüm bu amaçlara uygun olarak üretken belediyecilik anlayışımızla sürdürülebilir ulaşım ve dolaşım sistemlerinin kurulmasına öncelik vererek, kent, bölge, mahalle, sokak ölçeklerinde yaya, bisiklet, toplu taşım araçları veya özel araçlarıyla güvenilir ve sorunsuz erişimlerini sağlayan kapsamlı ve bütünleşik ulaşım planları geliştirmeyi hedeflemekteyiz." dedi.

        Şehir içi yol hiyerarşisinin sağlandığı, trafik ve yön bulma işaretlerinin, otopark, altyapı ve hizmet alanlarının sistematik ve standart biçimde inşa edildiği, özel kamusal alanların özgün tasarımlarının olduğu bir ulaşım ve dolaşım sistemi geliştirmek amacıyla Tokat merkezde özellikle turizm destinasyon alanlarına ulaşım hattında trafik düzenlenmesi konusunda yatırımlar planladıklarını aktaran Yazıcıoğlu, "İmzaladığımız sözleşmemizle, projemizle ortaya koyulan çözüm önerilerinin fayda maliyet analizleri ve detaylı bir fizibilitesi yapacak, belirlenen trafik yatırımlarının hızlı bir şekilde hayata geçmesini ve tarih ve kültür şehri Tokat'ımızda turizmin gelişmesindeki en önemli engellerden biri olan Tokat'ta kentsel ulaşım veri tabanının oluşturulmasını sağlayacağız. Tokat'ımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        Lübnan'da patlayan çağrı cihazları muamması
        Lübnan'da patlayan çağrı cihazları muamması
        Yine kasım yine hüzün!
        Yine kasım yine hüzün!
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Sabıkalı alt geçitteki faciada karar!
        Sabıkalı alt geçitteki faciada karar!
        Uygunsuz görüntülerini oğlunun hesabından satan anneye inceleme
        Uygunsuz görüntülerini oğlunun hesabından satan anneye inceleme
        Zirveye Osimhen damgası!
        Zirveye Osimhen damgası!
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Kazanırken gol yemiyor!
        Kazanırken gol yemiyor!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"

        Benzer Haberler

        TOGÜ'de Karabağ ve Azerbaycan Bayrak Günü programı düzenlendi
        TOGÜ'de Karabağ ve Azerbaycan Bayrak Günü programı düzenlendi
        Başçiftlik'te 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu
        Başçiftlik'te 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu
        TOGÜ'de "Atatürk'ü Anlamak" konulu konferans düzenlendi
        TOGÜ'de "Atatürk'ü Anlamak" konulu konferans düzenlendi
        MÜSİAD Samsun ve Trabzon şubelerinden iş insanları Tokat'ı ziyaret etti
        MÜSİAD Samsun ve Trabzon şubelerinden iş insanları Tokat'ı ziyaret etti
        Tokat'ta ceviz üretim alanı genişliyor
        Tokat'ta ceviz üretim alanı genişliyor
        Erbaaspor - 68 Aksarayspor: 1-4
        Erbaaspor - 68 Aksarayspor: 1-4