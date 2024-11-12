Turhal'da trafik kazası sonrası hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Cenaze namazına, Ayten'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli, Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, MHP Turhal İlçe Başkanı Şenol Ayten, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Burak Dügeroğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada öğle vakti Turhal Müftüsü Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Ayten'in cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Turhal Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Ayten'in oğlu Emre Ayten'in (19) cenazesi defnedildi.

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