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        Erbaa Belediyesince 350 adet huş ağacı fidanı dikildi

        Erbaa Belediyesi tarafından daha önce kanalı kapatılıp, altyapı, üstyapı, ışıklandırma ve yeşil alanları tamamlanan bulvara 350 adet huş ağacı fidanı dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 12:09 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:43
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        Erbaa Belediyesince 350 adet huş ağacı fidanı dikildi
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        Erbaa Belediyesi tarafından daha önce kanalı kapatılıp, altyapı, üstyapı, ışıklandırma ve yeşil alanları tamamlanan bulvara 350 adet huş ağacı fidanı dikildi.

        Erbaa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yılmaz Kayalar Bulvarı’nda ağaçlandırma çalışması başladı.

        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Yılmaz Kayalar Bulvarı'na huş ağacı fidanı diktiklerini, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için ağaçlandırma yaptıklarını, Erbaa’nın çehresini değiştirmeye, güzelleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

        Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda Yılmaz Kayalar Bulvarımıza son halini vermeye çalışıyoruz. İnşallah diktiğimiz bu ağaçlarla hem Yılmaz Kayalar bulvarımız hem de Alparslan Türkeş Bulvarımız daha güzel bir görünüme kavuşacak. Şehrimizi ağaçlandırma devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Burada iklim değişikliği ile nasıl mücadele ederiz. Bunu nasıl minimum seviyede tutarız. Düşüncesiyle hem Alparslan Türkeş'deki hem de Yılmaz Kayalar Bulvarındaki çalışmalarımızı bu yönde yaptık. Şimdi de ağaçlandırıyoruz. İnşallah sonbaharda ayrı bir görüntüye kavuşacak. Farklı rengiyle sapsarı olacak şekliyle önümüzdeki senelerde çehresi değişen bu bölgemizi sarı yapraklarla çok daha güzel ve modern bir görünüme kavuşacak. Erbaa’mızın çehresini değiştirmeye, güzelleştirmeye yeşillendirmeye, ağaçlandırmaya hep beraber devam edeceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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