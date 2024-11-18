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        Tokat'ta devrilen otomobildeki emekli polis öldü

        Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobildeki emekli polis yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 19:06 Güncelleme: 18.11.2024 - 19:13
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        Tokat'ta devrilen otomobildeki emekli polis öldü
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobildeki emekli polis yaşamını yitirdi.

        Şükrü Daştan idaresindeki 35 ANR 848 plakalı otomobil, Mahmudiye köyü yakınlarında bulunan kanala devrildi.

        Kazada, Daştan olay yerinde hayatını kaybetti.

        Daştan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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