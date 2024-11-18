Tokat'ta devrilen otomobildeki emekli polis öldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobildeki emekli polis yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobildeki emekli polis yaşamını yitirdi.
Şükrü Daştan idaresindeki 35 ANR 848 plakalı otomobil, Mahmudiye köyü yakınlarında bulunan kanala devrildi.
Kazada, Daştan olay yerinde hayatını kaybetti.
Daştan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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