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        Pazar ilçesinde Öğretmenler Günü kutlandı

        Tokat'ın Pazar ilçesinde Öğretmenler Günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 17:02 Güncelleme: 27.11.2024 - 17:06
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        Pazar ilçesinde Öğretmenler Günü kutlandı
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        Tokat'ın Pazar ilçesinde Öğretmenler Günü kutlandı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Ayşe Ak Seda Sayan Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda Öğretmenler Günü programı düzenlendi.

        Programa, Kaymakam Ramazan Teke, Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Tekiner, öğretmenler, daire amiri ve müdürleri katıldı.

        Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler onuruna yemek verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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