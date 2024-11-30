Tokat'ta Üçoluk Göleti'nin yüzeyi buz buttu

İlçede 1600 rakımda bulunan Üçoluk Göleti'nin yüzeyi, bölgede etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi sonucu dondu.

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