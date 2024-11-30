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        Tokat'ta Üçoluk Göleti'nin yüzeyi buz buttu

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bulunan Üçoluk Göleti'nin yüzeyi, kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 20:26 Güncelleme: 30.11.2024 - 20:31
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        Tokat'ta Üçoluk Göleti'nin yüzeyi buz buttu
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        Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde bulunan Üçoluk Göleti’nin yüzeyi, kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.

        İlçede 1600 rakımda bulunan Üçoluk Göleti'nin yüzeyi, bölgede etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi sonucu dondu.

        Yüzeyi buz tutan gölet ve çevresindeki karla kaplı araziler, güzel görüntü oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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