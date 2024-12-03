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        Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 23:36 Güncelleme: 03.12.2024 - 23:41
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        Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Ş.B. (45) idaresindeki 06 CDH 215 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Yağmurlu köyü yakınlarında, yol yapımı işaret levhasına çarparak devrildi.

        Kazada, sürücü ile B.C. (43) ve K.Ş. (36) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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