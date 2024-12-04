GÜNCELLEME 2 - Tokat'ta taş ocağında çıkan yangın söndürüldü

Taş ocağındaki iş makinelerine de sıçrayan yangın, Tokat, Çamlıbel, Yeşilyurt, Artova ve Yıldızeli belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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