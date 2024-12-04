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        GÜNCELLEME 2 - Tokat'ta taş ocağında çıkan yangın söndürüldü

        Tokat'ta bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 04:53 Güncelleme: 04.12.2024 - 04:53
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        GÜNCELLEME 2 - Tokat'ta taş ocağında çıkan yangın söndürüldü
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        Tokat'ta bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Tokat-Sivas kara yolu Karkın köyünde bulunan bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Taş ocağındaki iş makinelerine de sıçrayan yangın, Tokat, Çamlıbel, Yeşilyurt, Artova ve Yıldızeli belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik soğutma çalışmasıyla söndürülen yangında 7 iş makinesi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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