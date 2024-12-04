Tokat'ta öğrencilere diş taraması yapıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ve Tokat Gençlik Merkezi iş birliğiyle Turhal Atatürk Ortaokulu öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik, öğrencilere ağız ve diş sağlığının önemi konusunda bilgilendirme yapılarak başladı. Ardından, çeşitli oyunlarla çocukların keyifli vakit geçirmeleri sağlandı. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, etkinlik süresince sağlık taramalarını gerçekleştirirken, aynı zamanda öğrencilere ağız bakımının önemi hakkında da bilgi verdi.