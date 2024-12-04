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        Tokat'ta öğrencilere diş taraması yapıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ve Tokat Gençlik Merkezi iş birliğiyle Turhal Atatürk Ortaokulu öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 12:48 Güncelleme: 04.12.2024 - 13:06
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        Tokat'ta öğrencilere diş taraması yapıldı
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ve Tokat Gençlik Merkezi iş birliğiyle Turhal Atatürk Ortaokulu öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik, öğrencilere ağız ve diş sağlığının önemi konusunda bilgilendirme yapılarak başladı. Ardından, çeşitli oyunlarla çocukların keyifli vakit geçirmeleri sağlandı. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, etkinlik süresince sağlık taramalarını gerçekleştirirken, aynı zamanda öğrencilere ağız bakımının önemi hakkında da bilgi verdi.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından topluma katkı sağlama misyonu doğrultusunda düzenlenen etkinlik, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikte uygulamalarına ve mesleki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, çocukların da eğlenceli bir şekilde diş sağlığı konusunda bilinçlenmelerini sağladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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