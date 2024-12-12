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        TOGÜ'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Konferansı yapıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" konferansı gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 17:04 Güncelleme: 12.12.2024 - 18:06
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        TOGÜ'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Konferansı yapıldı
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" konferansı gerçekleşti.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli'nin konuşmacı olarak katıldığı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" başlıklı konferansı gerçekleştirildi.

        TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz yaptığı açıklamada, şunları aktardı:

        "Türkiye Yüzyılı vizyonunun eğitim politikalarındaki rolü var. Üniversitenin, bu tür etkinliklerle ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sağlaması kararlığındayız. Türkiye'nin eğitimde dönüşüm vizyonunu anlamak açısından önemli bir fırsat sundu. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yalnızca bir tema değil, aynı zamanda eğitimde yeni bir vizyonun ve dönüşümün habercisi oldu. Geleceğin bireylerini bilgi, değerler ve inovasyonla donatmayı hedefleyen bu modelin, ülkemizin yüzyıllık hedeflerini gerçekleştirme yolunda önemli bir mihenk taşı."

        MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli de "Bu model eğitim sistemimizin fiziki ve teknolojik altyapısının geliştirilmesi, insan kaynağının güçlendirilmesi ve eğitimin niteliğinin artırılması gibi temel hedefleri içeriyor. Modelin temel amacı, yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

        Konferans sonunda, Prof. Dr. Cihad Demirli'ye Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz tarafından teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi.

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