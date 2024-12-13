Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Almus Kaymakamı Çömen'den köy ziyareti

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, Gökköy, Bakımlı ve Çaykaya köylerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 15:18 Güncelleme: 13.12.2024 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almus Kaymakamı Çömen'den köy ziyareti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, Gökköy, Bakımlı ve Çaykaya köylerine ziyarette bulundu.

        Çömen, Almus Özel İdare Müdürü Ebubekir Sözkesen, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Selahattin Çiğdem, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer ile Gökköy, Bakımlı ve Çaykaya köyü ile Cihet beldesini ziyaret ederek, muhtalar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Çömen, "Köy ziyaretlerimizi vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını dinlemek, sorunları yerinde görerek acil yapılması gereken işlere öncelik vermek için yapıyoruz. Yardıma muhtaç vatandaşlarımızı tespit edip onlara gereken yardımları yapıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak?
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak?
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"

        Benzer Haberler

        Tokat'ta devrilen beton mikseri kazalara neden oldu, 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta devrilen beton mikseri kazalara neden oldu, 2 kişi yaralandı
        TOGÜ'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Konferansı yapıldı
        TOGÜ'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Konferansı yapıldı
        Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu
        Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu
        Tokat Belediyesi kapak toplama kampanyası başlattı
        Tokat Belediyesi kapak toplama kampanyası başlattı
        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü