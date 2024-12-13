Almus Kaymakamı Çömen'den köy ziyareti

Almus Kaymakamı Emre Çömen, Gökköy, Bakımlı ve Çaykaya köylerine ziyarette bulundu.

Çömen, Almus Özel İdare Müdürü Ebubekir Sözkesen, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Selahattin Çiğdem, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer ile Gökköy, Bakımlı ve Çaykaya köyü ile Cihet beldesini ziyaret ederek, muhtalar ve vatandaşlarla bir araya geldi.