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        Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü

        Tokat'ın Turhal ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 00:40 Güncelleme: 14.12.2024 - 00:51
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        Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi öldü.

        Ali Esetekin (23) idaresindeki 34 UZ 6958 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Turhal kara yolu Şenyurt beldesi yakınlarında kavak ağacına çarparak devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Hüseyin Can Esetekin (21) ve Eren Atlı (28) olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Cenazeler incelemenin ardından cenaze nakil aracı ile Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik tedbirleri aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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