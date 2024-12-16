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        Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oldu

        Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 11:46 Güncelleme: 16.12.2024 - 11:46
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        Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oldu
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        Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu.

        Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş Geçidi ve 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        Bölgede kar yağışı aralıklarla sürüyor.

        Yolda kontrollerini sürdüren bölge trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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