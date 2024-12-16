Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oldu
Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu.
Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu.
Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş Geçidi ve 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Bölgede kar yağışı aralıklarla sürüyor.
Yolda kontrollerini sürdüren bölge trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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