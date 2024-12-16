Tokat İl Özel İdaresinde hizmet içi eğitim yapıldı

Tokat İl Özel İdaresinde hizmet içi eğitim gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hizmet içi Tokat İl Özel İdaresi personeline yönelik "Resmi Yazışma Kuralları" ve "İş Sağlığı ve Güvenliği" konularında eğitim programları düzenlendi. Eğitimlere katılan personel, programları başarıyla tamamlayarak katılım belgelerini aldı.

Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, eğitim programlarının önemine ve uzman personele sahip olduklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Hizmet içi eğitimlerle personelimizin bilgi birikimini artırıyor, vatandaşlarımıza daha etkin ve kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz. Tokat İl Özel İdaresi olarak bünyemizde bulunan A ve C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarımız ile il genelinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Tokat İl Özel İdaresi olarak, kurum içi yetkinliklerimizi geliştirmek için bu tür eğitimleri düzenli olarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Tokat İl Özel İdaresi olarak çalışanlarımızın mesleki gelişimine yönelik eğitimlerle hem kurumsal kapasiteyi artırmayı hem de Tokat halkına daha kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Başarıyla tamamlanan eğitimlerle, kurumumuzun standartlarını bir adım daha yukarı taşıyoruz." dedi.