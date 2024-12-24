Tokat'ta bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde bıçakla bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde bıçakla bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçede Ozan Karaca'nın (18) bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan D.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Çevikler Mahallesi'nde dün, metruk bir binanın bahçesinde Karaca'nın bıçakla öldürülmesiyle ilgili D.A. gözaltına alınmıştı.
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