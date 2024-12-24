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        Tokat'ta bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde bıçakla bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:06 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:06
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        Tokat'ta bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde bıçakla bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçede Ozan Karaca'nın (18) bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan D.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Çevikler Mahallesi'nde dün, metruk bir binanın bahçesinde Karaca'nın bıçakla öldürülmesiyle ilgili D.A. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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