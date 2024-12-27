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        Tokat'ta "Filistin" paneli düzenlendi

        Tokat Sosyal Bilimler Lisesi tarafından, "Filistin" konulu panel gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 11:46 Güncelleme: 27.12.2024 - 12:05
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        Tokat'ta "Filistin" paneli düzenlendi
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        Tokat Sosyal Bilimler Lisesi tarafından, "Filistin" konulu panel gerçekleştirdi.

        Tokat Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Ülkü Taşar, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen paneldeki konuşmasında, panel vesilesiyle Filistin halkının özgürlük mücadelesini genç kuşaklara anlatmak istediklerini söyledi.

        Bu kapsamda 22 öğrenci ve 14 öğretmenin katılımıyla fotoğraf sergisi, panel ve müzik sunumu ortaya konulduğunu anlatan Taşar, "Dualarımız, barışın ve adaletin hüküm sürdüğü bir dünya, Filistin'in özgürlüğü, masum çocukların güven içinde büyüyeceği bir gelecek için. Programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Panel sonunda öğrenciler tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

        Panele Tokat Valisi Abdullah Köklü ile davetliler katıldı.

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