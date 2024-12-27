Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Turhal'da Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Milli Egemenlik Parkı'na 6 bin lavanta fidanı dikildi

        Turhal Belediyesince Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Milli Egemenlik Parkı'na 6 bin lavanta fidanı dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 16:00 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turhal'da Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Milli Egemenlik Parkı'na 6 bin lavanta fidanı dikildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Turhal Belediyesince Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Milli Egemenlik Parkı'na 6 bin lavanta fidanı dikildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Milli Egemenlik Parkı, Turhal Belediyesinin vizyon projelerinden biri olarak lavanta bahçelerine dönüşüyor.

        Park ve Bahçeler Müdürü Fırat Bey ile çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Erdem Ural, iki atıl tepede yaklaşık 6 bin lavanta fidanı dikildiğini belirterek, "Bu bölgeleri lavanta bahçesine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Buradan yayılacak hoş kokuların, Müftü, Kazım Karabekir ve Yunus Emre mahallelerine kadar ulaşmasını umut ediyoruz. Ayrıca yakın bölgede inşa ettiğimiz evlendirme dairesinde nikahları kıyılacak çiftler için bu alan fotoğraf çekim noktası olacak." ifadesini kullandı.

        Turhal'ı lavanta şehri yapma hedeflerine ilk adımı attıklarını anlatan Ural, şunları kaydetti:

        "Projede, yalnızca estetik çevre düzenlemesi değil, ekonomik katkı sağlamak amacı da ön planda. Lavanta bahçeleri projesinin devamında Aşıklar Tepesi de lavanta bölgesi olarak düzenlenecek. Bu bölgede yetiştirilecek özel lavanta türünden lavanta yağı üretimi planlanıyor. Özellikle Aşıklar Tepesi'nde belediyeye gelir getirecek yağlık lavanta çeşidini yetiştirmek istiyoruz. Eğer bunu başarırsak, Ray ve İskele mahallelerimizde de hoş koku sağlayan, aynı zamanda belediyemize ekonomik kazanç sağlayan bir düzen oluşturmayı hedefliyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        Azerbaycan Havayolları uçak kazasının ön inceleme raporunu paylaştı
        Azerbaycan Havayolları uçak kazasının ön inceleme raporunu paylaştı
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Tokat'ta denetimle serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imza...
        Tokat'ta denetimle serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imza...
        Erbaa'da genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Asım Kocabay hasta kabulüne başladı
        Erbaa'da genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Asım Kocabay hasta kabulüne başladı
        TOGÜ'de üretilen ürünlerin satıldığı dükkan açıldı
        TOGÜ'de üretilen ürünlerin satıldığı dükkan açıldı
        Tokat'ta "41 mısra 41 çizgi" sergisi açıldı
        Tokat'ta "41 mısra 41 çizgi" sergisi açıldı
        TOGÜ'de "çilek yetiştiriciliği paneli" yapıldı
        TOGÜ'de "çilek yetiştiriciliği paneli" yapıldı
        Tokat'ta "Filistin" paneli düzenlendi
        Tokat'ta "Filistin" paneli düzenlendi