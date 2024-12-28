TOGÜ'de "Türkiye'nin Yeni Dünya Düzenindeki Yeri ve Türkiye Yüzyılı" konferansı yapıldı

Konferansa TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, rektör yardımcıları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'ndaki konferansa TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, konuşmacı olarak katıldı.

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