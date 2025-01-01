Tokat'ta yeni yılın ilk bebeği "Göktuğ" annesiyle aynı gün doğdu

Ziyarete katılan İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ve İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük de aileye tebriklerini iletti.

Köklü, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğe hayırlı ömürler dileyerek, anne ve babayı tebrik etti.

Anneyi hastanede ziyaret eden Tokat Valisi Abdullah Köklü, küçük altın hediye etti.

Elif ve Hasan Erşahin çiftinin Göktuğ adını verdikleri bebekleri 4 kilo 105 gram ağırlığında doğdu. Saat 00:01'de dünyaya gözlerini açan bebek ile annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.