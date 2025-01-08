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        Tokat Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Bora, gazetecilerle bir araya geldi

        Tokat Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Bora, gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 12:42 Güncelleme: 08.01.2025 - 12:45
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        Tokat Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Bora, gazetecilerle bir araya geldi
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        Tokat Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Bora, gazetecilerle bir araya geldi.

        Bora, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

        Gazetecilerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu anlatan Bora, "Gerek siyaset gerek meslek kuruluşları açısından görevlerimizi yaparken sizlerin desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Bora, Tokat Ticaret Borsası olarak 2024 yılının değerlendirmesini yaparak 2025 yılı projelerini anlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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