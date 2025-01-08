Tokat Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Bora, gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecilerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu anlatan Bora, "Gerek siyaset gerek meslek kuruluşları açısından görevlerimizi yaparken sizlerin desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Bora, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

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