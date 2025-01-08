Tokat Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Bora, gazetecilerle bir araya geldi
Tokat Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Bora, gazetecilerle bir araya geldi.
Tokat Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Bora, gazetecilerle bir araya geldi.
Bora, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.
Gazetecilerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu anlatan Bora, "Gerek siyaset gerek meslek kuruluşları açısından görevlerimizi yaparken sizlerin desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
Bora, Tokat Ticaret Borsası olarak 2024 yılının değerlendirmesini yaparak 2025 yılı projelerini anlattı.
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