Tokat Valisi Köklü, gazetecilerle bir araya geldi

Tokat Valisi Abdullah Köklü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Köklü, kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıda, gazetecilik mesleğinin kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı şekilde bilgilendirilmesi adına üstlenilen önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Basın mensuplarının bu sorumluluğu büyük özveriyle yerine getirerek toplumun gözü, kulağı ve sesi olduklarını dile getiren Köklü, "Tokat'ımızın sesini duyurmak ve şehrimizin değerlerini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak adına önemli bir görev üstlenmektesiniz. Tokat'ımızın gelişim sürecinde, vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesinde ve idareciler olarak bizlerin çalışmalarının kamuoyuna duyurulmasında gösterdiğiniz hassasiyet ve katkılarınız için sizlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum." dedi.