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        TOGÜ'de dijital finansal okuryazarlık projesinin bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) dijital finansal okuryazarlık projesinin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 12:53 Güncelleme: 12.01.2025 - 13:03
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        TOGÜ'de dijital finansal okuryazarlık projesinin bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) dijital finansal okuryazarlık projesinin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenen "Kırsalda Kalkınma İçin Anahtar: Dijital Finansal Okuryazarlık Yetkinliklerinin Artırılması" projesinin araştırmacıları ve paydaşları ile birlikte proje bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Şehit Birol Yavuz Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, proje yürütücüsü Prof. Dr. Mihriban Coşkun Arslan ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Ali İhsan Kurtulan tarafından projenin uygulama aşamaları açıklandı.

        Proje kapsamında 6 ay boyunca Tokat Merkez dahil olmak üzere toplam 12 ilçede eğitimler TOGÜ öğretim üyesi/elemanları ve jandarma personeli tarafından verilecek.

        Eğitimler, 17 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve proje bitiminde proje çıktıları araştırma raporu ile sunulacak. Projeye Prof. Dr. Yusuf Temür, Doç. Dr. Ergin Temel, Doç. Dr. M. Sait Işıldak, Doç. Dr. Selim Güngör, Dr. Öğr. Üyesi Ali Uslu, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çidem, Dr. Öğr. Üyesi Reşid Çiğdem, Öğr. Gör. Dr. Şehnaz Bodur, Öğr. Gör. Dr. Erdem Kanışlı, Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Akkaya, Öğr. Gör. Bilge Sekizsu, Öğr. Gör. Aslı Öztürk Terzi ve Öğr. Gör. M. Melih Sağıroğlu araştırmacı olarak destek verecek.

        Araştırmacılar tarafından verilecek eğitimler ile bireylerin dijital finansal okuryazarlık yetkinlikleri finansal eğitim ile güçlendirilecek, dijital finansal ürün ve hizmetlere ulaşımın nasıl güvenli yollarla yapılabileceği açıklanacak ve edindikleri bilgiler neticesinde dijital finansal dolandırıcılık olayları karşısında daha bilinçli davranmaları sağlanabilecek.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Valiliği ve Tokat İl Jandarma Komutanlığı iş birliğinde yürütülecek olan proje ile Tokat'ta kırsal bölgelerde yaşayan bireylerin dijital çağda finansal bilgiye erişim ve bu bilgiyi etkin bir şekilde kullanma becerisinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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