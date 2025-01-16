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        Tokat'ta kaçak silah imalatı ve ticareti operasyonunda 19 zanlı yakalandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 15:21 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:25
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        Tokat'ta kaçak silah imalatı ve ticareti operasyonunda 19 zanlı yakalandı
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        Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmada, yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Zile İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7'si kurusıkıdan dönüştürülmüş 15 ruhsatsız tabanca, 87 kurusıkı tabanca, 28 av tüfeği, 29 bin 200 tabanca fişeği, 281 tabanca şarjörü, 255 uzun namlulu tüfek mühimmatı, 2 kılıç, silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile 128 kilogram kıyılmış tütün ve 14 bin 727 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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