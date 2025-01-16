Tokat'ta kaçak silah imalatı ve ticareti operasyonunda 19 zanlı yakalandı

Zile İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7'si kurusıkıdan dönüştürülmüş 15 ruhsatsız tabanca, 87 kurusıkı tabanca, 28 av tüfeği, 29 bin 200 tabanca fişeği, 281 tabanca şarjörü, 255 uzun namlulu tüfek mühimmatı, 2 kılıç, silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile 128 kilogram kıyılmış tütün ve 14 bin 727 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

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