Yeşilyurt'ta 1409 öğrenci karne heyecanı yaşadı
Yeşilyurt ilçesinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla tören düzenlendi.
Yeşilyurt ilçesinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla tören düzenlendi.
Kaymakam Fatih Döner ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, öğrencilerin Gündoğan, Bahçebaşı, Yeniköy, Çerkezdanışment, Böğet ve Ekinli Şehit İdris Kurt ilkokullarında düzenlenen karne törenlerine katıldı.
Kaymakam Döner, karnelerini dağıttığı öğrencilere çeşitli hediyeler de vererek, ara tatili iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.
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