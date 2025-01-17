Yeşilyurt'ta 1409 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Kaymakam Fatih Döner ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, öğrencilerin Gündoğan, Bahçebaşı, Yeniköy, Çerkezdanışment, Böğet ve Ekinli Şehit İdris Kurt ilkokullarında düzenlenen karne törenlerine katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.