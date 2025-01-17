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        Yeşilyurt'ta 1409 öğrenci karne heyecanı yaşadı

        Yeşilyurt ilçesinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 16:00 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:00
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        Yeşilyurt'ta 1409 öğrenci karne heyecanı yaşadı
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        Yeşilyurt ilçesinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaymakam Fatih Döner ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, öğrencilerin Gündoğan, Bahçebaşı, Yeniköy, Çerkezdanışment, Böğet ve Ekinli Şehit İdris Kurt ilkokullarında düzenlenen karne törenlerine katıldı.

        Kaymakam Döner, karnelerini dağıttığı öğrencilere çeşitli hediyeler de vererek, ara tatili iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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