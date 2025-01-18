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        TOGÜ ve jandarma iş birliğiyle kırsalda finansal okuryazarlık eğitimi veriliyor

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ve jandarma iş birliğiyle kırsalda verilen finansal okuryazarlık eğitimleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 10:47 Güncelleme: 18.01.2025 - 10:58
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        TOGÜ ve jandarma iş birliğiyle kırsalda finansal okuryazarlık eğitimi veriliyor
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ve jandarma iş birliğiyle kırsalda verilen finansal okuryazarlık eğitimleri başladı.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında planlanan eğitimler, Tokat merkez dahil olmak üzere 11 ilçede eş zamanlı gerçekleştiriliyor.

        Emirseyit beldesinde yapılan eğitimin açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali İhsan Kurtulan, Emirseyit Belediye Başkanı Hüseyin Sağdıç ile akademik personel ve vatandaşlar katıldı.

        Temur, proje ile ilgili bilgi aktardı.

        Kurtulan da projenin önem taşıdığını vurguladı.

        Proje yürütücüsü Prof. Dr. Mihriban Coşkun Arslan ve Rektör Yardımcısı Temür tarafından dijital finansal okuryazarlık ve vergi konularında, jandarma personeli tarafından da finansal dolandırıcılıkla mücadele ve dijital okuryazarlık konularında farkındalık eğitimleri verildi.

        İlçelerde de eğitimler Doç. Dr. Ergin Temel, Doç. Dr. Sait Işıldak, Doç. Dr. Selim Güngör ile Dr. Öğretim üyeleri Ali Uslu, İbrahim Çidem, Reşid Çiğdem, öğretim görevlileri Dr. Şehnaz Bodur, Dr. Hüseyin Akkaya, Bilge Sekizsu, Aslı Öztürk Terzi ve Melih Sağıroğlu ile jandarma personeli tarafından yürütülüyor.

        Eğitimlerden önce katılımcılara "finansal okuryazarlık" bilgi düzeylerini ve tutumlarını ölçmek amacıyla anket çalışması yapıldı.

        Eğitim sonunda katılımcılardan gelen sorular cevaplandırıldı.

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