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        Tokat'ta arkadaşını baltayla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

        Tokat'tın Zile ilçesinde arkadaşını baltayla öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 17:23 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:27
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        Tokat'ta arkadaşını baltayla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı
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        Tokat'tın Zile ilçesinde arkadaşını baltayla öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Minareyi Sağır Mahallesi'nde bir evde O.A ile arkadaşı M.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.A. baltayla M.T’yi öldürdü.

        Olayın ardından sokağa çıkan O.A, "Adam öldürdüm" diye bağırınca ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.T'nin öldüğünü belirledi.

        Polis, O.A'yı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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