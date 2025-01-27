Tokat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Tokat'ta hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı.
Tokat'ta hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve astsubaylıktan ihraç edildiği öğrenilen Ö.Ç, belirlenen adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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