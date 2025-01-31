Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesinde 32 kişiye eğitim verildi

        Tokat'ta "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi kapsamında 32 kişiye eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 12:49 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesinde 32 kişiye eğitim verildi
        ABONE OL

        Tokat'ta "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi kapsamında 32 kişiye eğitim verildi.

        Sağlık Bakanlığı Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Medya Tanıtım Kampanyası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünde görevli eğitmen Hatice Toprak tarafından S.S.3 Nolu Şehiriçi Halk Otobüsleri Kooperatifinde görevli personele yönelik eğitim programı düzenlendi.

        Eğitimde 32 kişiye, trafikte fermuar sistemi ile ambulanslara nasıl yol verecekleri anlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Şara ilk kez ulusa sesleniş konuşması yaptı
        Şara ilk kez ulusa sesleniş konuşması yaptı
        Eski kocasını sevgilisine boğdurtmuş!
        Eski kocasını sevgilisine boğdurtmuş!
        Aras Bulut İynemli'nin acı günü
        Aras Bulut İynemli'nin acı günü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        3'üncü oteli yaptırdığı ortaya çıktı!
        3'üncü oteli yaptırdığı ortaya çıktı!
        "Umarım hayal dünyasından çıkar!"
        "Umarım hayal dünyasından çıkar!"
        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        Turizm gelirinde yüzde 8,3 artışla Cumhuriyet rekoru kırıldı
        Turizm gelirinde yüzde 8,3 artışla Cumhuriyet rekoru kırıldı

        Benzer Haberler

        Çiçek sektörü 2024'te Tokat ekonomisine yaklaşık 100 milyon lira katkı sund...
        Çiçek sektörü 2024'te Tokat ekonomisine yaklaşık 100 milyon lira katkı sund...
        Tokat'ta otomobil alt geçide uçtu: 2 yaralı
        Tokat'ta otomobil alt geçide uçtu: 2 yaralı
        Tokat'ta alt geçide düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Tokat'ta alt geçide düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Tokat Belediyesi 250 kişiye evde bakım hizmeti veriyor
        Tokat Belediyesi 250 kişiye evde bakım hizmeti veriyor
        TOGÜ'de yeni hasta kayıt cihazları tanıtıldı
        TOGÜ'de yeni hasta kayıt cihazları tanıtıldı
        Tokatlı üretici TKDK desteğiyle sürüsünü büyüttü
        Tokatlı üretici TKDK desteğiyle sürüsünü büyüttü