Tokat'ta "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesinde 32 kişiye eğitim verildi

Eğitimde 32 kişiye, trafikte fermuar sistemi ile ambulanslara nasıl yol verecekleri anlatıldı.

Sağlık Bakanlığı Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Medya Tanıtım Kampanyası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünde görevli eğitmen Hatice Toprak tarafından S.S.3 Nolu Şehiriçi Halk Otobüsleri Kooperatifinde görevli personele yönelik eğitim programı düzenlendi.

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