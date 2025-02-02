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        Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan 4 genç yaralandı

        Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan 4 genç yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 16:13 Güncelleme: 02.02.2025 - 16:13
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        Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan 4 genç yaralandı
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        Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan 4 genç yaralandı.

        Hoca Ahmet Mahallesi'nde M.D.E. (20) ile Ö.K'nin (20) bulunduğu motosikletten E.Ç. (17), M.M.D. (19), D.A. (18) ve O.D'ye (17) av tüfeğiyle ateş edildi.

        Açılan ateş sonucu yaralanan E.Ç, M.M.D, D.A. ve O.D, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, olayın ardından kaçan 2 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

        Öte yandan 2 zanlının bulunduğu motosikletten ateş edilmesi bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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