Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan 4 genç yaralandı
Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan 4 genç yaralandı.
Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan 4 genç yaralandı.
Hoca Ahmet Mahallesi'nde M.D.E. (20) ile Ö.K'nin (20) bulunduğu motosikletten E.Ç. (17), M.M.D. (19), D.A. (18) ve O.D'ye (17) av tüfeğiyle ateş edildi.
Açılan ateş sonucu yaralanan E.Ç, M.M.D, D.A. ve O.D, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan 2 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan 2 zanlının bulunduğu motosikletten ateş edilmesi bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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