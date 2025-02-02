Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan 4 genç yaralandı.

Öte yandan 2 zanlının bulunduğu motosikletten ateş edilmesi bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Açılan ateş sonucu yaralanan E.Ç, M.M.D, D.A. ve O.D, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hoca Ahmet Mahallesi'nde M.D.E. (20) ile Ö.K'nin (20) bulunduğu motosikletten E.Ç. (17), M.M.D. (19), D.A. (18) ve O.D'ye (17) av tüfeğiyle ateş edildi.

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