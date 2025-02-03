Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Niksar Özel İdare Müdürlüğüne 3 yeni araç alındı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde Özel İdare Müdürlüğüne 3 yeni araç alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:16 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niksar Özel İdare Müdürlüğüne 3 yeni araç alındı
        ABONE OL

        Tokat'ın Niksar ilçesinde Özel İdare Müdürlüğüne 3 yeni araç alındı.

        Niksar Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende, iki adet Beko loder (kazıyıcı - yükleyici) ve bir adet Beko loder (yükleyici) araçlar kurban kesilerek teslim alındı.

        Törene, Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, İl Genel Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Çeçen, yaptığı açıklamada, "Kurumumuz bünyesine yeni kazandırılan araçlar için kurban kesip dualar ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, araçlarımızın kurumumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Tesiste başladı, fabrikaya sıçradı!
        Tesiste başladı, fabrikaya sıçradı!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Beyonce sonunda o ödülü aldı
        Beyonce sonunda o ödülü aldı
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Kanada ve Meksika'dan ABD'ye misilleme
        Kanada ve Meksika'dan ABD'ye misilleme
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi

        Benzer Haberler

        Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan 4 genç yaralandı
        Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan 4 genç yaralandı
        Tokat'ta silahlı kavga: 2 yaralı
        Tokat'ta silahlı kavga: 2 yaralı
        Tokat'ta tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tokat'ta ziyaret ve incelemelerde b...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tokat'ta ziyaret ve incelemelerde b...
        Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na 43 bin 921 gencimiz başvurdu (3)
        Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na 43 bin 921 gencimiz başvurdu (3)
        Trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü, o anlar kamerada
        Trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü, o anlar kamerada