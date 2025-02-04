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        Tokat'ta 4 gencin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Tokat'ta 4 gencin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 09:52 Güncelleme: 04.02.2025 - 09:52
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        Tokat'ta 4 gencin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
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        Tokat'ta 4 gencin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Hoca Ahmet Mahallesi'nde motosikletli 2 kişinin tüfekle ateş açması sonucu 4 gencin yaralandığı olayla ilgili M.D.E. (20) ve Ö.K. (20), polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Kentte 2 Şubat'ta M.D.E. (20) ile Ö.K'nin (20) bulunduğu motosikletten E.Ç. (17), M.M.D. (19), D.A. (18) ve O.D'ye (17) av tüfeğiyle ateş edilmiş, yaralanan 4 genç ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılmıştı. Polis, olayın ardından kaçan 2 zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

        Öte yandan motosikletten ateş edilme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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