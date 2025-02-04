Tokat'ta 4 gencin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Kentte 2 Şubat'ta M.D.E. (20) ile Ö.K'nin (20) bulunduğu motosikletten E.Ç. (17), M.M.D. (19), D.A. (18) ve O.D'ye (17) av tüfeğiyle ateş edilmiş, yaralanan 4 genç ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılmıştı. Polis, olayın ardından kaçan 2 zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Hoca Ahmet Mahallesi'nde motosikletli 2 kişinin tüfekle ateş açması sonucu 4 gencin yaralandığı olayla ilgili M.D.E. (20) ve Ö.K. (20), polis ekiplerince gözaltına alındı.

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