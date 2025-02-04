Tokat'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Türkiye Elektrik İletim AŞ Reşadiye Trafo Merkezi'nde bakım ve onarım çalışması yapan Recep Sansar (60), elektrik akımına kapıldı.
Sağlık ekiplerince ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sansar, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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