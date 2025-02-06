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        Tokat'ta kar etkili oluyor

        Tokat'ta kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 13:16 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:54
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        Tokat'ta kar etkili oluyor
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        Tokat'ta kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Tokat-Sivas kara yolunda ulaşımın güvenli sağlanabilmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı.

        Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreyi buldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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