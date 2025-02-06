Tokat'ta kar etkili oluyor
Tokat'ta kar yağışı etkisini gösteriyor.
Tokat'ta kar yağışı etkisini gösteriyor.
Tokat-Sivas kara yolunda ulaşımın güvenli sağlanabilmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı.
Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreyi buldu.
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